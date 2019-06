PS Plus bringt „Borderlands“ und „Sonic Mania“

„Unterhaltsame Action“ und „charmante Geschwindigkeit“ versprechen die beiden Gratis-Games, die allen PlayStation-Plus-Mitgliedern ab dem 4. Juni für die PS4 zum Download bereitstehen. Diesen Monat sind dies Segas rasanter Plattformer „Sonic Mania“ und 2Ks Koop-Shooter „Borderlands: The Handsome Collection“. In der Sammlung inkludiert sind die beiden Spiele „Borderlands 2“ und „Borderlands: The Pre-Sequel“ sowie alle Bonusinhalte. Einen ersten Eindruck von beiden Spielen vermittelt der Teaser.