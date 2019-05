„Frontaler“ forderte zwei Schwerverletzte

Gegen 20.55 Uhr fuhr ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der Steinamangerer Straße B 63 aus Richtung Pinggau kommend in Richtung Pinkafeld. Beim sogenannten „Schäffernsteg“ geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, touchierte leicht mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, und prallte in weiterer Folge frontal gegen den Pkw des 27-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Während der 51-Jährige unverletzt blieb, wurden die beiden Pkw-Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen.