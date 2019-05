Bankomat-Gauner schlug zum zweiten Mal zu

Der Täter soll in einem Einkaufsmarkt in Regau einer 72-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck die Geldbörse gestohlen zu haben. Dabei wurde die Geschädigte von drei oder vier Burschen ausländischer Herkunft im Alter von 20 bis 25 Jahren abgelenkt. In der Geldbörse befand sich unter anderem die Bankomatkarte des Opfers.