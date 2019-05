Kaffeetrinker sind die besseren Liebhaber

„Das im Kaffee enthaltene Koffein ist bekanntermaßen ein Wachmacher und fördert die Durchblutung sowie den Stoffwechsel. So kommt der Kreislauf in Schwung und der daraus resultierende Energie-Kick kann tatsächlich wie ein Aphrodisiakum wirken“, erklärt J. Hornig-Kaffeeexpertin Ana Cukic. Kaffee sorgt für die Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin - Dopamin ist ein Glückshormon, während Adrenalin die Aufmerksamkeit steigert und es uns ermöglicht, die Umwelt bewusster wahrzunehmen - die perfekten Voraussetzungen für anregende Gespräche. In Kombination mit einem schnelleren Herzschlag und einer besseren Durchblutung wird Kaffee so zu einem Getränk, dessen Wirkung vor oder während eines Dates für sich spricht.