Widerruf gegenüber Herrn Omar Al-Rawi

Die Krone Multimedia GmbH & Co KG und Richard Schmitt widerrufen hiermit die Behauptung, Omar Al-Rawi negiere Fakten, wenn er behaupte, die zu dem am 25.6.2017 in der Kronen Zeitung erschienenen Artikel „Kopftuch: Bei Kindern Alltag. Islam-Kindergarten in Liesing > Leser spielte der ‚Krone‘ aktuelle Bilder zu.“ veröffentlichten Lichtbilder seien nicht in einem islamischen Kindergarten, sondern im Islamischen Zentrum aufgenommen worden, Omar Al-Rawi verteidige und unterstütze den radikalen Islam und/oder stelle sich auf die Seite radikaler Islamisten, die kleine Mädchen unter das Kopftuch zwingen und noch mehr von ihrer radikalen und gefährlichen Religionsauslegung in Österreich verbreiten wollen, als unwahr.