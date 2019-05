Drama im Wald: Arbeiter von Wurzelstock erdrückt

Suchaktion gestartet

Nachdem der Verunglückte nicht wie üblich gegen Abend nach Hause kam und auch telefonisch nicht erreicht werden konnte, fuhren seine Frau und sein Sohn in das Waldgebiet in rund 1600 Metern Seehöhe. Dort fanden sie lediglich den abgestellten Traktor des Mannes. Eine erste Suche mithilfe von Nachbarn blieb erfolglos, darum alarmierte die Familie am frühen Abend die Einsatzkräfte. Mit Helfern der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet.