Beim DJ-Festival dröhnen Beats aus der Boxengasse

Dubstep, Electro, House oder Drum and Bass - gut 40.000 Fans pro Tag strömen an den Ring. Sogar der große Campingplatz wird dank einer exklusiven Bühne zur Partyzone! Trotz mehr Bühnen (insgesamt 8) und weitaus höherer Qualität in allen Bereichen werden aber weniger Tickets verkauft. Die Kapazität wird leicht reduziert um damit positiv auf den Wohlfühlfaktor einzuwirken. Dabei geht es ausschließlich darum, den Besuchern die Zeit am Salzburg Ring noch angenehmer zu machen.