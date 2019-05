Heiße Debatte um Investitionen in der Stadt

- Schulbau: 200 Millionen Euro sollen in den kommenden 15 Jahren in die 40 Pflichtschulen fließen, die der Stadt gehören. Bis 2024 meldete die Bildungsabteilung bereits Investitionen von 109 Millionen Euro an. Zu viel für Finanzchef Preuner. Heute wird sein Vize Bernhard Auinger (SPÖ) daher eine Liste mit den dringendsten Projekten vorlegen. Auf jeden Fall mit dabei: der Neubau der Volksschulen 1 und 2 in Lehen.