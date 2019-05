Vorzugsstimmen-Kaiserin ist Barbara Thaler (ÖVP)

Nachdem gestern am frühen Abend das vorläufige Endergebnis der Europawahl inklusive Wahlkartenstimmen in Tirol veröffentlicht werden konnte, liegt nun auch das vorläufige Tiroler Vorzugsstimmenergebnis (inklusive jener Vorzugsstimmen, die per Wahlkarten vergeben wurden) vor. Vorzugsstimmen-Kaiserin ist demnach Barbara Thaler (ÖVP), gefolgt von von Othmar Karas und Karoline Edtstadler (ÖVP). Auch für Heinz-Christian Strache (FPÖ) gab es trotz des Ibiza-Skandals einige Vorzugsstimmen.