Bei diesen Profil-Angaben lügen Singles am meisten

Wer gibt schon gerne zu, dass er/sie anstatt besonders verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, hauptberuflich den Hund des Chefs Gassi führt? „Wenn es um die Karriere geht, neigen manche Singles dazu, sich in höhere Positionen zu mogeln oder gar den Beruf zu wechseln“, weiß Jean Meyer. Doch was mit einer winzigen Flunkerei beginnt, kann schnell unschöne Ausmaße annehmen und den potentiellen Partner in die Flucht schlagen. Daher ist es auch hier ratsam, von Anfang an ehrlich zu seinem Gegenüber zu sein.