Minus 30 Prozent auf „Bodyguard - Das Musical“

Der frühere Geheimagent Farmer wird engagiert, um den Superstar Marron vor einem unbekannten Stalker zu beschützen - allerdings gegen ihren Willen. Weder die schillernde Soul-Diva noch ihr wachsamer Beschützer sind bereit, Kompromisse zu schließen - bis passiert, womit niemand rechnete: zwischen den beiden bahnt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung an. Spektakuläre Choreographien, die Songs des Grammy-prämierten Film-Soundtracks und noch zahlreiche weitere Welthits garantieren dem Publikum beim Musical „Bodyguard“ ein Live-Erlebnis der Extraklasse. Die spannende, gefühlvolle Geschichte des Musicals und Songs wie „One Moment In Time“, „I Wanna Dance With Somebody“, „Queen Of The Night“, „The Greatest Love Of All“ oder „Saving All My Love“ sorgen für Gänsehaut-Feeling.