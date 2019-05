Moderne E-Scooter erobern Österreichs Straßen

Der öffentliche Nahverkehr ist jedoch nicht immer eine adäquate Alternative, denn die „letzte Meile“ ist für viele Pendler ein Problem. Hier setzen die E-Scooter an. Allein in Wien gibt es rund 6000 E-Scooter zu mieten. So kann jeder die kleinen Flitzer einmal ausprobieren. Auf Dauer gesehen ist es jedoch günstiger, man kauft sich einen eigenen E-Scooter, zumindest dann, wenn man ihn regelmäßig für den Weg in die Arbeit oder zum Fahren in der City verwenden will.