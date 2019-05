Raser will Strafe entgehen und Radar anzünden

Um einer Geldstrafe wegen zu schnellen Fahrens zu entgehen, hat ein Autofahrer in Bayern ein Radargerät - eine sogenannte teilstationäre Geschwindigkeitsmessung - mit einem Akkubohrer bearbeitet und wollte es anschließend in Brand setzen. Der 54-Jährige war in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn 93 in Richtung Rosenheim mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde unterwegs, als er geblitzt wurde, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.