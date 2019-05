„Bei Narkosen wird immer ein EKG angelegt“

In der Landespolitik ist der Fall längst angekommen. Es war nicht die erste Landtagsanfrage der SPÖ dazu, im Gegensatz zur vorherigen sind nun aber alle gestellten Fragen beantwortet worden - ein sichtbarer Schritt zur hinausposaunten Transparenz. In den ersten Worten der Beantwortung äußert der politisch Zuständige für die SALK, Christian Stöckl (ÖVP), sein „persönliches zutiefstes Bedauern“, dass ein „derartiger Vorfall in den Salzburger Landeskliniken passieren konnte“.