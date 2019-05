DJ Ötzi ist nach zwanzig Jahren nicht zu bremsen

Nur ein kurzer Boxenstopp. Denn schon nächste Woche rockt er in Deutschland und Österreich wieder die Konzertbühnen, und steht für eine ORF-Doku anlässlich seines 20-jährigen Bühnenjubiläums vor der Kamera. „Manchmal kommen mir die 20 Jahre eher wie 40 vor“, lacht der 48-Jährige. Klar, so steckt doch hinter so einer Vorzeige-Karriere in erster Linie Fleiß, Beharrlichkeit, Ausdauer und Disziplin.