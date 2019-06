Sommer-Hotspots: Hier dürfen Hunde mit

Auf einigen Decks sowie an Land bietet das Badeschiff Wien für jeden Geschmack genau das Richtige. Denn auch wer nicht schwimmen will kommt hier voll auf seine Kosten. Da man bei der Location zuerst an den Pool denkt, geht man vielleicht davon aus, Hunde seien hier verboten - aber das ist falsch: Die knuffigen Freunde dürfen in die Bereiche mit, wo nicht geschwommen wird!