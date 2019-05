„Backstreet Boys“ feierten Aftershowparty in Wien

Kult-Songs wie „Everybody“, „Get Down“ oder „I Want It That Way“ sind die Erfolgshits auf jeder Party. Nach ihrem Auftritt in der Wiener Stadthalle, wo bereits zahlreiche Fans für Kreischalarm pur sorgten, als die Boys die Bühne betraten, beehrten Nick Carter und Howie D. den Club Platzhirsch, um dort Party zu machen. Tickets gab es vorab zu kaufen - der Eintritt war ausschließlich mit diesen möglich. Einige Fans zahlten vorab sogar um die 300€, um ein „Meet & Greet Ticket“ mit Foto zu ergattern. City4U war live dabei und hat für euch Eindrücke gesammelt.