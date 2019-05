Mit City4U zur Aftershowparty der Backstreet Boys!

Die Backstreet Boys, die Teenie-Helden der 90er Jahre, gastieren morgen Abend im Zuge ihrer „DNA World Tour“ endlich wieder in die Bundeshauptstadt und sorgen mit ihren zahlreichen Hits für Mega-Stimmung in der Wiener Stadthalle (15., Roland-Rainer-Platz 1). Die Vorfreude bei den Fans ist riesig. Kult-Songs wie „Everybody“, „Get Down“ oder „I Want It That Way“ sind dabei ebenso auf der Setlist zu erwarten wie neue Tracks aus ihrem aktuellen Albums „DNA“. Zudem begeistern ein beeindruckendes Bühnenbild, großartige Choreografien und tolle Licht- sowie Videoeffekte.