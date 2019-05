Finnland krönt sich sensationell zum Weltmeister!

Der Außenseiter glänzt jetzt golden - Finnland hat sensationell seinen dritten WM-Titel im Eishockey perfekt gemacht! Am Sonntag setzten sich die Nordeuropäer im Finale der 83. Weltmeisterschaft in Bratislava gegen Rekordtitelträger Kanada mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) durch und jubelten damit wie zuvor 1995 und 2011. Matchwinner war Marko Anttila mit zwei Toren (23., 43.). Zudem traf Harri Pesonen (56.). Shea Theodore von den Las Vegas Golden Knights (11.) hatte Kanada zunächst in Führung geschossen. Ein besonderer Triumph war es für Coach Jukka Jalonen, der vor dem Turnier in seiner Heimat in der Kritik gestanden war.