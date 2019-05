Oberösterreichs EU-Kandidaten müssen noch zittern

Auch in Oberösterreich fieberte man der Trendprognose für die EU-Wahl von 17 Uhr entgegen. Sie schaffte allerdings, was das weitere Schicksal der Landesspitzenkandidaten betrifft, keine Gewissheit, und das könnte noch länger so sein. ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer interpretiert das Ergebnis als Wunsch der Leute nach Stabilität, SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer bleibt aber auf Misstrauenskurs.