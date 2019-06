Der Neustart rund um die „Justice League“

Auf der anderen Seite ist der Teilzeit-Antagonist Lex Luthor nach den Geschehnissen der letzten Hefte wieder vom guten Weg abgekommen und denkt die einzige Person zu sein, die weiß, um was es eigentlich im Leben geht. Der glatzköpfige Bösewicht, den man meisten aus den „Superman“-Geschichten kennt, legt sich in dem guten, besseren Wissen also mit Vandal Savage an - einem unsterblichen Superschurken, der bereits als „Jack the Ripper“ sein Unwesen trieb. Die „Justice League“ ist mächtig, aber kann sie wirklich mit all diesen Dingen fertig werden, die da auf sie warten?