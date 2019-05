Landwirt von Kuh schwer verletzt

In Bischofshofen stürzte ein Landwirt am Samstag als er seine Herde auf die Weide trieb und eine Kuh in den Stromkreis des Weidezauns geriet und daraufhin zu springen begann. Dabei trat die Kuh mit den Hinterhufen den Brustkorb des 39-Jährigen und verletzte ihn schwer.