20.000 Besucher bei der langen Kirchen-Nacht

Zum 13. Mal lud der Ökumenische Arbeitskreis (ÖAK) Salzburg zur Langen Nacht der Kirchen - heuer unter dem Motto „Mission Freiheit“. 20.000 Besucherinnen und Besucher machten sich am Freitagabend auf den Weg in die Gotteshäuser Salzburgs und des Tiroler Unterlandes. An rund 50 Schauplätzen gab es hochkarätiges Programm. Heuer erstmalig war die Pfarre St. Andrä in der Stadt Salzburg programmatischer Hotspot für Familien.