Teenager stahlen Handys und vergruben sie in Park

Dank der Diebstahlfunktion eines Handys konnten zwei mutmaßliche Diebe entlarvt werden: Die Mobiltelefone zweier Teenager sowie eine Geldbörse waren am Freitag während eines Schülerfußballturniers im Wiener Bezirk Simmering gestohlen worden. Ein Foto der Bekleidung der Tatverdächtigen wurde jedoch in der Cloud abgespeichert - so konnten die mutmaßlichen Diebe überführt werden, die die Handys in einem Park vergraben hatten.