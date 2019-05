Lizenz-Guillotine lässt Vorwärts Steyr nun hoffen

Drei, zwei, eins, meins! Der Slogan eines Online-Auktionshauses gilt mehr und mehr für die 2. Liga. Eigentlich hätten drei Klubs absteigen müssen. Nachdem es aber keinen Ostliga-Aufsteiger gibt, waren es nur noch zwei. Nun muss Wr. Neustadt zwangs-absteigen. Damit bleibt vorerst nur ein sportlicher Absteiger über. Bleibt aber Innsbruck nach der heutigen letzten Bundesliga-Runde Schlusslicht, steigt überhaupt kein Zweitligist ab. Was Steyr hoffen lässt. Vorwärts wäre bei drei Absteigern längst am Weg in die 3. Liga. Am Sonntag empfängt der sportliche Tabellenletzte BW Linz. Beim Anpfiff um 10.30 Uhr weiß man bereits, ob man zur Rettung überhaupt noch Punkte braucht.Es würde zur 2. Liga in Österreich perfekt passen: