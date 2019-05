„Herr Inspektor, vergessen wir doch das Ganze“

Was er dabei wohl nicht bedacht hat: Das ist versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch und dafür drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Am Freitag musste sich der Linzer deshalb vor einem Schöffengericht in Linz verantworten. Er wurde rechtskräftig zu einer unbedingten Geldstrafe von 720 Euro verurteilt.