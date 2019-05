8 Fragen & Antworten zur EU-Wahl in Salzburg

Die meisten Wahllokale öffnen um sieben Uhr, einige auch erst um acht Uhr. Wahlschluss ist in Salzburg in der Stadt und in den meisten anderen Städten und größeren Gemeinden um 16 Uhr. In den kleineren Orten wie Scheffau, Rauris, Viehhofen, Thomatal, Göriach, Lessach, Mariapfarr, Muhr, Ramingstein oder Weißpriach werden die Urnen bereits um 12 Uhr versiegelt. Die genauen Wahlzeiten sind in den Aushängen in den Stiegenhäusern, auf den Gemeindeämtern oder im Internet angeführt.