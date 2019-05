Unfall fordert eine Tote und sechs Verletzte

Nach Aussagen des Roten Kreuzes waren drei Pkw in den schweren Unfall verwickelt. Drei Rettungshubschrauer und fünf Rettungs- und Notarztfahrzeugewaren waren im Einsatz, die Umfahrung bei Bruck wurde sofort gesperrt. Die Verletzen wurden ins Spital nach Zell am See und ins UKH nach Salzburg gebracht.