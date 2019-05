400 Prozent mehr Fernwärme-Verbrauch im Mai

Daran konnten auch die außergewöhnlich tiefen Temperaturen im April (Verbrauch plus 38 Prozent) und Mai (plus 400 Prozent) nichts mehr ändern. Ein durchschnittlicher Haushalt erspare sich im Vergleich zum Vorjahr in Summe rund 60 Euro an Kosten, so Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik.