Katzenjammer: Futterbox und Kamera zerstört

Nischen mit Steinen verbarrikadiert

Von den ehemals zehn wilden Katzen sind mittlerweile nur noch vier übrig – und Rauchenegger glaubt nicht, dass sie viel Schaden anrichten. Wer aber wohl Schaden anrichtete, ist jener Unbekannte, der sich an der Fütterungsstation verging. „Die Nischen, in die die Tiere kriechen können, um zum Futter zu gelangen, wurden mit Steinen verbarrikadiert“, zeigt sich die Tierschützerin entrüstet. Die Kiste, ähnlich einer Gartenbox, wurde zudem aufgebogen. „Es schaut so aus, als seien die Täter dabei gestört worden, weshalb der Deckel ‘nur’ aufgebogen ist“, vermutet Rauchenegger. Aber auch das Schloss wurde aufgebrochen.