Geniale „Traumbilder“ in der Vienna Art Gallery

Skurril, wunderlich, fröhlich, verzerrt, einzigartig - so sind Träume. In eine Traumwelt kann man am Samstag, 25. Mai in der Art Gallery Vienna eintauchen. Ab 14 Uhr hat man die Möglichkeit, die Fotografie-Ausstellung „Traumbilder - Bilder im Traum“ bei freiem Eintritt zu besuchen und vielleicht sogar ein Bild zu erstehen. Normalerweise ist der Besuch der Gallerie nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. City4U hat mit einem der ausstellenden Fotografen, Matthias Frager von „A Downstairs Affair“, über Traumbilder gesprochen.