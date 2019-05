Gipfeltreffen der internationalen IT-Elite

Im Rahmen einer umfassenden Produktausstellung präsentierten ACP Partner wie Apple, Microsoft, Dell EMC oder Hewlett Packard Enterprise an ihren Messeständen innovative Business-Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Ein regelrechter Publikumsmagnet waren dabei einmal mehr die Dauerbrenner-Themen Digitalisierung und der Arbeitsplatz der Zukunft. Renommierte Branchenexperten boten hierzu in kurzweiligen Vorträgen neue Perspektiven auf die neue Welt des Arbeitens. In Einzelgesprächen mit den Entwicklern konnten IT-Entscheider außerdem individuelle Lösungsansätze diskutieren und frische Ideen für unternehmensspezifische Anforderungen gewinnen.