Am Wochenende: Etliche Ibiza-Partys in Wien

Viper Room Vienna

Auch im Viper Room wird am Samstag bei „Vyper Vyper - We’re going to Ibiza“ zum Ibiza-Special geladen. „In dieser Nacht ist alles erlaubt, ob weiße Socken in Sandalen, die Bierwampe im neonfarbenen Bademantel, Vokuhila und Schnauzer. Feiert mit uns die geschmackloseste Party des Jahres.“, so die Veranstalter auf Facebook.

Wo: 3., Landstraßer Hauptstraße 38