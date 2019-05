Es gibt 12 verschiedene Siegel für Beauty-Salons

In einem nicht richtig gemeldeten Schönheitssalon in Leonding wurde eine Kundin (38) von einer nicht geschulten Mitarbeiterin bei einer Ultraschall-Gesichtsbehandlung so verpfuscht, dass sie auf beiden Augen einen Grauen Star bekam. Jetzt meldet sich die Innung der „Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure“ und erklärt, dass man am Qualitätsgütesiegel erkennt, ob ein Betrieb kompetent ist.