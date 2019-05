Fußballstar Ronaldo als Tamagotchi

Beliebte Jugendkategorie

In der Jugendschiene „u19 - Create your world“ reüssierte der Wiener Alex Lazarov mit seiner Webserie „Dschungel“: „Es ist eine Liebeserklärung an die Internetgeneration.“ Die jüngste Preisträgerin ist erst neun Jahre alt: Mina Sophie Hackl aus Altenberg hat einen Animations-Film über Mobbing gemacht. Die Preise werden am 5. September verliehen.