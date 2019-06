„Sommerhoch“: Neues Rooftop-Event in Innenstadt

Mit der Vorstellung der Party-Reihe „Büroschluss“ gelang Patrik Gräftner und Michael Posch aus dem Stand heraus ein Hattrick - gleich nach der Arbeit zur Party passt zum Lebensgefühl der Young Professionals, die am nächsten Tag wieder früh raus müssen und den Abend in cooler Atmosphäre bei feinen Sounds ausklingen lassen wollen. Im Luxushotel „Le Méridien“ in Wien bereits seit über sechs Jahren etabliert, stellen sie mit MPPG Events im heurigen Sommer ein zusätzliches, neues Afterwork-Konzept vor.