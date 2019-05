Die besten Tipps für einen tollen Feiertag

# Vengaboys in Wien

Whoah! We’re going to Ibiza! Whoah! Back to the island" - Seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos feiert der Song der Vengaboys ein sensationelles Comeback in den österreichischen Charts. Nach zahlreichen Forderungen nach einem Auftritt in Wien, ist die Sensation nun perfekt: Die Vengaboys kommen heute in die Bundeshauptstadt und sorgen bei der Donnerstagsdemo live on stage für Stimmung!

Wo: 1., Ballhausplatz