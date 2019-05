Ausbildung zum eSport-Schiedsrichter boomt

Nachfrage nach der Ausbildung zum eSport Schiedsrichter steigt

Das kürzlich stattgefundene Ausbildungsseminar mit dem Fokus auf das beliebte Fußballspiel FIFA, das in Kooperation mit der krone.at-eBundesliga abgehalten wurde, war mit 20 Teilnehmern komplett ausgebucht. Um bei diesem Seminar zusätzliche Einblicke aus erster Hand zu gewähren, holte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) Schiedsrichter Julian Weinberger mit an Bord. Er gab seine Erfahrungen aus dem Schiedsrichterleben, im klassischen Sport als auch bei FIFA Turnieren, an die Auszubildenden weiter und stand für Fragen zur Verfügung. Die Inhalte der Standard Seminare reichen von Hardwarekunde über Turniersysteme bis hin zu Soft Skills. In den Advanced Seminaren können diese Skills noch weiter verbessert und ausgebaut werden. Die Teilnehmerzahl dieser Seminare ist streng limitiert, um die zukünftigen Schiedsrichter individuell betreuen zu können.