Das darf man in Wien im Juni nicht verpassen

#Filmfestival am Rathausplatz

Am 29. Juni startet wieder das Filmfestival am Rathausplatz. Bis 1. September werden täglich Highlights aus der Musik- und Konzertwelt auf der großen Leinwand gezeigt. Zahlreiche kulinarische Highlights aus aller Herren Länder, ein wunderschönes Ambiente und leckere Drinks locken jährlich 900.000 Besucher an. Wer einen Film sehen will, sollte rechtzeitig vor Ort sein, um noch einen Platz zu ergattern.

Wo: 1., Rathausplatz