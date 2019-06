Gewinne gratis Fahrt mit neuem E-Scooter-Service

In Zusammenarbeit mit Daimler- und BMW-Tochter mytaxi stellte hive 600 neue Roller an rund 150 Standorten in Wien auf. Bis Sommer ist eine Ausweitung auf 1.500 Roller geplant, weitere Bezirke und Städte sollen folgen. „Mit hive bieten wir den Wienern die perfekte Lösung, um kurze Strecken mit Spaß, ohne Stau, kostengünstig und umweltfreundlich, aber rascher als zu Fuß, zurückzulegen“, so „hive“-CEO Tristan Torres Velat.