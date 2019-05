Arbeiter (50) mit Kopf unter Stapler eingeklemmt

Ein furchtbarer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einer Baufirma in Traun zugetragen. Ein 50-Jähriger transportierte mit einem Stapler eine 550 Kilo schwere Palette mit Sandwich-Paneelen. Er hatte seinen Hubmast dabei stark ausgefahren, um die Strecke besser einsehen zu können.