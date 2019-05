Forscher entdecken in Kanada ältestes Pilzfossil

Ein Team um Corentin Loron von der Universität Lüttich fand in dem Schiefergestein zahlreiche Exemplare des Pilzes in „Da O. giraldae im Flachwasser-Mündungsschiefer der Grassy-Bay-Formation konserviert ist, hat dieser Pilz möglicherweise in einer Mündungsumgebung gelebt“, schrieben die Forscher in der Fachzeitschrift „Nature“. Die Ansammlung von organischen Abfallprodukten anderer Lebewesen in diesem Bereich könnte ihnen zufolge dazu geführt haben, dass der Pilz recht gut wachsen und gedeihen konnte. O. giralda weist den Forschern zufolge die größte Ähnlichkeit mit einer Pilzgruppe auf, zu der auch die Schlauchpilze und die Ständerpilze gehören."