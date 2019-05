KAC in Königsliga gegen Österreicher-Klub Biel

Die Gegnerschaft der Capitals in deren sechsten Saison in der europäischen „Königsliga“ en suite ist auch attraktiv, ist doch Mannheim deutscher Titelträger und Djurgarden schwedischer Rekordmeister. Tychy ist zum zweiten Mal en suite und auch insgesamt in der CHL dabei. „Ein Nachbarschaftsduell mit Deutschland, dazu noch ein Aufeinandertreffen mit Schwedens Rekordchampion“, sagte Capitals-Coach Dave Cameron in einer ersten Reaktion. „Dazu gibt es mit Tichy einen gefährlichen Außenseiter.“