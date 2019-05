Projekt um fast 6 Millionen € ist nun Streitfall

Ortchef unbeeindruckt

Der Ulrichsberger Ortschef Wilfried Kellermann zeigt sich wenig beeindruckt. „Die Prüfer arbeiten halt mit nackten Zahlen“, so der ÖVP-Politiker. Für ihn ist entscheidend, dass in den letzten zehn Jahren die Gemeinde einen Aufschwung erlebt hat. 50 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Drei Prozent der Lohnsummen fließen in Form der Kommunalsteuer in die Gemeindekassa. Die Eröffnung eines Sportgeschäfts und ein Kletterpark sind auch Folge des Projekts.