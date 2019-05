Rauchstopp zahlt sich auch für 70-Jährige noch aus

Dr. Eckmayr leitet seit 20 Jahren die Abteilung für Lungenkrankheiten, er sagt: „Rauchen spielt bei Lungenkrankheiten eine große Rolle. Schadstoffe kommen mit dem Organ in Berührung, was zu einer erhöhten Infektanfälligkeit und Schädigungen der Atemwege führt“. Um seiner eigenen Gesundheit und die seiner Mitmenschen wegen sollte man mit dem Rauchen aufhören. Der Lungenprimar hat dafür folgende Tipps parat:Den Tabakkonsum zu reduzieren als erster Schritt ist gut, doch meist wird aus weniger wieder mehr. Am besten sei es, ganz aufhören. Das Aufhören beim Rauchen ist in jedem Alter sinnvoll, auch für 70-Jährige.