Jugendliche Raser auf Mopeds gestoppt

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei Mopedkontrollen in St. Johann durch. Dabei gingen den Beamten sechs Jugendliche in die Falle: Die Mopeds der 15 bis 16-Jährigen brachten Geschwindigkeiten zwischen 68 und 84 Stundenkilometer auf den Tacho. Von drei Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Die Lenker aus Bischofshofen, St. Johann und St. Veit werden bei der Bezirkshauptmannschaft wegen 35 Übertretungen angezeigt.