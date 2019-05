Club setzt Zeichen gegen sexuelle Belästigung

„Frauen und Mädchen sollen sich in ganz Wien sicher fühlen“, sagte die für Frauen zuständige Stadträtin Kathrin Gaal am Mittwoch bei einem Pressetermin. Doch das ist nicht überall der Fall, vor allem nicht in Clubs, wenn der Alkohol schon reichlich geflossen ist. Deswegen soll mit der Kampagne an ebendiesen Orten gezeigt werden, dass Belästigung an Frauen und Mädchen in dieser Stadt „absolut keinen Platz hat“. Die Ressortchefin hofft, dass sich weitere Lokale der Aktion anschließen werden.