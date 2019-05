Mein „Krone“-Wunschkonzert

Große Emotionen bei Superstar Ed Sheeran

Er ist absolut der Mann der Stunde in der Pop-Welt. Egal, wo der sympathische Rotschopf hinkommt, sind die Stadien binnen kürzester Zeit ausverkauft. In Wien spielte er vergangenen Sommer gleich zweimal hintereinander im bummvollen Happel-Stadion - und die Menschen schwelgten in emotionalen Songs wie „Perfect“, „Thinking Out Loud“, „Galway Girl“, „Photograph“ und vielen, vielen mehr. Aufgrund des großen Erfolgs kommt Ed Sheeran heuer noch wieder - und heizt nur mit seiner Gitarre diesmal im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ein.

Die „Krone“ verlost 5x2 Tickets für das Konzert am 28.06. für das Klagenfurt Wörthersee Stadion!