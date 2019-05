Pickerl-Prozess wurde erneut vertagt

Der Prozess gegen drei Heeresangehörige und einen Kfz-Meister wegen Missbrauchs der Amtsgewalt ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt vertagt worden. Laut Anklage sollen illegal 600 Pickerl ausgegeben worden sein. Einige Tests sollen kostenschonend im Heereslogistikzentrum durchgeführt worden sein; die weiteren Überprüfungen vom befreundete Kfz-Meister. In zwei Fällen soll dieser auch Blanko-Plaketten ausgegeben haben.