Bausteinaktion fürs Tierheim Wolfsberg

Ein Baustein und eine Urkunde für Helfer

Und all diese Anschaffungen seien mit erheblichen Kosten verbunden. Der Vorstand rechnet mit rund 70.000 Euro. Um das dringend benötigte Kapital aufzubringen, hat der Verein eine Bausteinaktion ins Leben gerufen, die heute, Mittwoch, startet. Schober: „Ab sofort können symbolische Bausteine ab 20 Euro in Form einer Urkunde erworben werden.“ Und zwar in der Kärntner Sparkasse und in der Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal. „Erlagscheine liegen dort auf“, so Schober.